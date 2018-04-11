Интернет в Ульяновске и за городом
3G / 4G LTE беспроводной Интернет на дачу/сад или в частный дом за городом
ОРГАНИЗАЦИЯ 4G ИНТЕРНЕТ НА ДАЧУ, УДАЛЁННЫЙ МАГАЗИН, СКЛАД ИЛИ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
ОРГАНИЗАЦИЯ 4G ИНТЕРНЕТ НА ДАЧУ, УДАЛЁННЫЙ МАГАЗИН, СКЛАД ИЛИ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
Безлимитные тарифы на беспроводной Интернет в Ульяновске:
Мы рады укомплектовать Вашу покупку/заказ "хорошей" симкой с непубличным, льготным тарифом. В таблице указаны только те тарифы, которые самые выгодные на сегодняшний день.
Безлимитный интернет/тарифы для 4G модема:
!!! Внимание! Так как данные тарифы не являются публичными - полная информация по ним предоставляется только при личном общении.
Для этого необходимо обратиться через контактную форму. Мастер перезвонит Вам лично в течении 15 минут (в рабочее время).
Для решения проблем, связанных с приемом сигнала сотовой связи и работой интернета, мы предлагаем вам установить собственную антенну — усилитель 3G / 4G сигналов. К сожалению, значительная территория нашей страны не позволяют операторам сотовой связи обеспечить стабильное интернет-соединение в черте города и за пределами Казани.
Антенна обеспечит комплексное усиление приема во всех доступных частотах и диапазонах, позволяя вам всегда оставаться на связи.
Предварительный замер уровня сигнала, осуществляемый нашими инженерами с помощью специального оборудования, позволяет идеально подобрать необходимую систему усиления сигнала.
В услугу установки входит монтаж на стену или крышу дома антенн на кронштейн или иным подходящим способом, а так же прокладка кабеля, сверление необходимых отверстий и т.д.
Точная стоимость определяется после замера сигнала и предоставляются все подробные цены на 4g антенны, модемы, стоимость работ и сопутствующее оборудование. Установка производится только после согласования цен.
Для Вашего удобства мы подготовили несколько самых лучших по цене и качеству комплектаций для самостоятельной установки безлимитного мобильного интернета 3G/4G в загородном доме, на даче, в квартире, в офисе. При правильной установке и настройке антенн - можно "разогнать" скорость 4G LTE интернет до100 Мбит/с.
1. Широкополосная антенна Petro BB MIMO 75,
усиление 12-15 Дб.
2. Универсальный модем 3G/4G HUAWEI 3372,работает с sim-картами: Мегафон, МТС,Билайн, YOTA.
3. Переходники (пигтейлы) для подключенияк внешней антенне
4. Sim-карта с безлимитным тарифом
5. Кабель высокого качества 75 Ом
дополнительно мощный роутер с 4мя антеннами + 2500 р.
1. Мощная широкополосная
антенна KAA18-1700/2700(Крокс),усиление 17-20 Дб.
2. Мощный WIFI роутер с 4-мя антеннами
3. Универсальный модем 3G/4G HUAWEI 3372,работает с sim-картами: Мегафон, МТС,Билайн, YOTA
4. Переходники (пигтейлы) для подключенияк внешней антенне
5. Sim-карта с безлимитным тарифом
6. Кабель высокого качества 75 Ом
2. Мощный WIFI роутер с 4-мя антеннами
3. Универсальный модем 3G/4G HUAWEI 3372, работает с sim-картами: Мегафон, МТС, Билайн, YOTA
4. Переходники (пигтейлы) для подключенияк внешней антенне
5. Sim-карта с безлимитным тарифом
6. Кабель высокого качества 75 Ом
!!! Появились модемы 7й категории с АГРЕГАЦИЕЙ ЧАСТОТ (работа по нескольким частотам). Возможен разгон скорости даже при слабом сигнале в несколько раз.
Поддерживают не все сотовые вышки. Необходимо делать замеры.
Здесь нет особых сложностей. Вы можете проконсультироваться с нами как установить и настроить Интернет антенну и не допустить ошибок, мы поможем! Либо Вы можете заказать установку.
Возможна отправка в регионы, скидки и оптовые цены на антенны.
Спутниковый Интернет
Интернет через тарелку
Это единственное решение, если нет никакой связи. Благодаря спутниковому Интернет можем подключить и настроить IP-телефонию.
Зачастую наши потенциальные клиенты считают, что на "красную" тарелку можно получить и ТВ и Интернет. Вынуждены расстроить, но это не так. "Красная" антенна используется только для приёма сигнала с ТВ каналами МТС ТВ Спутник. Данное предложение заключается именно в тарифе, где уже учтено и ТВ и Интернет. Что мы тоже можем Вам предложить.
Для спутникового Интернет используется другое, более серьёзное оборудование с возможностью передачи сигнала на спутник.
Если Вы планируете сделать предварительный заказ и выяснить стоимость, организовать тестовые замеры или уже оформили заявку по звонку, то желательно отправить нам известные технические данные через форму.
Например: укажите в комментарии какая сотовая связь у Вас принимается с минимальным или хорошим сигналом.
Мастер свяжется с Вами в свободное от работы время в течении 5-10 минут. Все работы выполняются только после согласования цены!