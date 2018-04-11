Интернет в Ульяновске и за городом

3G / 4G LTE беспроводной Интернет на дачу/сад или в частный дом за городом

ОРГАНИЗАЦИЯ 4G ИНТЕРНЕТ НА ДАЧУ, УДАЛЁННЫЙ МАГАЗИН, СКЛАД ИЛИ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

+7(8422) 495-495
Написать в Whatsapp Написать в Viber Написать на почту
Интернет на дачу частный дом за городом

Безлимитные тарифы на беспроводной Интернет в Ульяновске:

Мы рады укомплектовать Вашу покупку/заказ "хорошей" симкой с непубличным, льготным тарифом. В таблице указаны только те тарифы, которые самые выгодные на сегодняшний день. 

Безлимитный интернет/тарифы для 4G модема:


Список льготных, непубличных тарифов.
Название: Объём 3G LTE в месяц
Mega1Безлимит да да 650
Bee1Безлимит нет да 360
Bee2Безлимит да да 460
MTSБезлимит да да 880
ROS220 да да 380
Mega2Безлимит да да 270*
* тариф, помеченный звёздочкой не предназначен для раздачи и работы в модемах.


!!! Внимание! Так как данные тарифы не являются публичными - полная информация по ним предоставляется только при личном общении. 

Для этого необходимо обратиться через контактную форму. Мастер перезвонит Вам лично в течении 15 минут (в рабочее время).

Для консультации уделите минутку для передачи необходимых данных и координат мастеру. 

Выезд в черте Ульяновска бесплатный, но лучше выбрать подходящее направление.

Если требуется выезд выберите направление от Ульяновска:

  • Ундоры, Ишеевка - выберите СЕВЕР
  • Сенгилей - выберите Юг
  • Тагай - выберите Запад
  • Димитроград - выберите Восток

Интернет в Частный дом

Наша команда оперативно решает вопросы установки антенн для усиления 4G LTE безлимитного интернет в Ульяновске.
Разнообразный выбор комплектации 3g-4g Интернет усиления GSM оборудования в Ульяновске и различных операторов, предоставляющих оптимальные тарифы.

МТС
Yota
Билайн
Download app from Play Market

УСИЛЕНИЕ 4G /3G ИНТЕРНЕТ в Ульяновске

Установка антенн 4g Интернет

Для решения проблем, связанных с приемом сигнала сотовой связи и работой интернета, мы предлагаем вам установить собственную антенну — усилитель 3G / 4G сигналов. К сожалению, значительная территория нашей страны не позволяют операторам сотовой связи обеспечить стабильное интернет-соединение в черте города и за пределами Казани.

Антенна обеспечит комплексное усиление приема во всех доступных частотах и диапазонах, позволяя вам всегда оставаться на связи.

Замер сигнала

Предварительный замер уровня сигнала, осуществляемый нашими инженерами с помощью специального оборудования, позволяет идеально подобрать необходимую систему усиления сигнала.

Установка

В услугу установки входит монтаж на стену или крышу дома антенн на кронштейн или иным подходящим способом, а так же прокладка кабеля, сверление необходимых отверстий и т.д.

оплата

Точная стоимость определяется после замера сигнала и предоставляются все подробные цены на 4g антенны, модемы, стоимость работ и сопутствующее оборудование. Установка производится только после согласования цен.

Внимание! Можно сэкономить!

В некоторых случаях возможен приём 3g/4G интернет внутри помещений даже без антенны. Вам потребуется приобрести комплект из прошитого модема и настроенного роутера. Мы обеспечим доставку даже за пределами города по предварительной договорённости!
Стоимость комплекта 5600р. Если это не поможет, то уже потом вызвать мастера на установку антенны. Оставить заявку на комплект здесь.
Работаем с юридическими лицами. Обслуживание, документооборот, счет-фактуры.
Мы пополняем линейку тарифов от любых операторов! Добавьте сайт в избранное и периодически следите за новостями. Новые тарифы Вы получаете бесплатно!  
Наши модемы прошиты для использования безлимитных тарифов от голосовой связи (такие тарифы дешевле). Для операторов IMEI модема выглядит как обычный смартфон.
Принимаем заказы и выезжаем на объект без выходных и праздников, по согласованию с клиентом.  
Устанавливаем и спутниковый интернет (для тех случаев, где нет связи совсем). В самом крайнем случае. Достаточно иметь электричество и небо с облаками.
Добиваемся скидок до 50% на безлимитные тарифы (примерно через 2-3 месяца). Так же способствуем на улучшения тарифов голосовой связи для всей Вашей семьи.
Нам не важно, какой оператор для 4G Интернет будет подключен. Важно какую скорость он предоставит и по какой цене. Подберём варианты под Ваш случай. С нами можно всегда поменять оператора.
Для дальних расстояний применяем параболические антенны диаметром 1м и более.
Для телевидения устанавливаем и регистрируем НТВ-Плюс, Триколор и МТС ТВ по оф ценам. Есть льготы на абонплату при подключении на несколько ТВ. При установке Интернет и ТВ комплексная скидка на монтаж!
Нет никаких праздников и выходных. Работаем в удобное для клиента время, в тч в субботу и воскресенье.
Для нуждающихся, многодетных семей наш труд по установке антенны с 15ю детскими каналами будет бесплатным.
Настраиваем SIP телефонию. Если пользуетесь мобильным и рабочим телефоном, то звонки могут дублироваться в офисе. Удобно, когда мобильный вне зоны действия сети..

Цены на комплекты 3G/4G Интернет в Ульяновске:

Для Вашего удобства мы подготовили несколько самых лучших по цене и качеству комплектаций для самостоятельной установки безлимитного мобильного интернета 3G/4G в загородном доме, на даче, в квартире, в офисе. При правильной установке и настройке антенн - можно "разогнать" скорость 4G LTE интернет до100 Мбит/с.

5500 руб.

3G/4G Интернет в Пригороде

1. Широкополосная антенна Petro BB MIMO 75, усиление 12-15 Дб.
2. Универсальный модем 3G/4G HUAWEI 3372,работает с sim-картами: Мегафон, МТС,Билайн, YOTA.
3. Переходники (пигтейлы) для подключенияк внешней антенне
4. Sim-карта с безлимитным тарифом
5. Кабель высокого качества 75 Ом
дополнительно мощный роутер с 4мя антеннами + 2500 р.

9000 руб.

3G/4G ИНТЕРНЕТ на дачу или сад

1. Мощная широкополосная антенна KAA18-1700/2700(Крокс),усиление 17-20 Дб.
2. Мощный WIFI роутер с 4-мя антеннами
3. Универсальный модем 3G/4G HUAWEI 3372,работает с sim-картами: Мегафон, МТС,Билайн, YOTA
4. Переходники (пигтейлы) для подключенияк внешней антенне
5. Sim-карта с безлимитным тарифом
6. Кабель высокого качества 75 Ом

10 000р.

3G/4G ИНТЕРНЕТ в загородный дом

1. Мощная широкополосная антенна Агата F MIMO 75, усиление 17-20 Дб.

2. Мощный WIFI роутер с 4-мя антеннами
3. Универсальный модем 3G/4G HUAWEI 3372, работает с sim-картами: Мегафон, МТС, Билайн, YOTA
4. Переходники (пигтейлы) для подключенияк внешней антенне
5. Sim-карта с безлимитным тарифом
6. Кабель высокого качества 75 Ом

!!! Появились модемы 7й категории с АГРЕГАЦИЕЙ ЧАСТОТ (работа по нескольким частотам). Возможен разгон скорости даже при слабом сигнале в несколько раз.

Поддерживают не все сотовые вышки. Необходимо делать замеры.

Вы сможете установить самостоятельно!!!

Здесь нет особых сложностей. Вы можете проконсультироваться с нами как установить и настроить Интернет антенну и не допустить ошибок, мы поможем! Либо Вы можете заказать установку.

Обязательна ли антенна или достаточно обычного модема?
Что дешевле, кабельный интернет или мобильный?
Какое оборудование выгоднее для городской черты?
Нужна ли мне антенна 4g в черте города?
Будет ли влиять плохая погода на интернет через 4g антенну?
Имеется ли защита от доступа в мою сеть недоброжелателей?
Могут ли злоумышленники удаленно подключиться к моему оборудованию?
Какой самый бюджетный вариант для подключения к интернету?
Влияет ли количество абонентов на скорость передачи данных?
Увеличится ли скорость если установить усилитель на приемную антенну?
В местности где я живу часто бывают грозы и молнии, насколько это опасно?
Стоит ли снимать антенну 4g на даче если я надолго уезжаю?
Какой интернет лучше подключить, 4g или по WI-FI?
Сторонние специалисты уже были у нас и сказали, что здесь не ловится.
Телефон не ловит сеть вообще, тем более 4G. Значит невозможно?
Живу сельской местности, очень далеко от города. Это увеличит цену?
Как лучше выбрать антенну усиления?
Что мне выбрать лучше? 3G или 4G?
Пользуюсь интернетом очень редко. Существуют ли тарифы на интернет по факту?
Какого оператора лучше выбрать для беспроводного интернета?
За городом очень плохой сигнал и нет интернета. Можно решить эту проблему?
Какой мобильный интернет быстрее?
У меня уже есть Wi-Fi роутер
Что делать если модем я уже приобрел?
Это правда, что у меня будет скорость 100 мегабит и выше?

Цены на антенны

Возможна отправка в регионы, скидки и оптовые цены на антенны.

Антенна Antex GSM-900 AX-914Y направленная, тип-волновой канал/14Дб/F-female1350
Антенна Antex PETRA Broad Band 75 15Дб, F-female1300
Антенна Antex Petra Broand Bend 75Om, MIMO, 3G/4G 2* F-female панель1800
Антенна Antex AGATA-F (GSM-1800/3G/WiFi/4G) 17Дб F-female2600
Антенна Antex AGATA-F MIMO2*2(3G MIMO+4G MIMO, направленная, панельная, F-female3900
Антенна Antex AGATA-2F MIMO2*2 (3G MIMO+4G MIMO), направленная, панельная, 17Дб 2*N-fe3300
Антенна потолочная Antex Nitsa-1F 3Дб F-female900
Антенна Antex Nitsa-5F панель (LTE800/GSM900/GSM1800/UMTS2100/LTE2600), F1900
Антенна Antex Nitsa-5F MIMO панель (LTE800/GSM900/GSM1800/UMTS2100/DS-HSPA/LTE2600) 2*F3100
Антенна Antex ZETA-F MIMO 2*2/LTE1800/3G/LTE2600 направленная, панельная, 17-20Дб 2*F-f5200
Антенна Antex VIKA-24F MIMO 2x2/LTE1800/3G/LTE2600/ направленная, параболическая, прямофокусная /21-24Д7100
Облучатель Antex UMO-3F MIMO 2*2 (LTE1800/3G/LTE2600) 2*F1400
Широкополосный MIMO облучатель КРОКС KIP9-1700/27001400
КРОКС KNA27-1700/2700 - Параболическая MIMO антенна 27 дБ6900

Спутниковый Интернет

Интернет через тарелку

Это единственное решение, если нет никакой связи. Благодаря спутниковому Интернет можем подключить и настроить IP-телефонию.

Зачастую наши потенциальные клиенты считают, что на "красную" тарелку можно получить и ТВ и Интернет. Вынуждены расстроить, но это не так. "Красная" антенна используется только для приёма сигнала с ТВ каналами МТС ТВ Спутник. Данное предложение заключается именно в тарифе, где уже учтено и ТВ и Интернет. Что мы тоже можем Вам предложить.

Для спутникового Интернет используется другое, более серьёзное оборудование с возможностью передачи сигнала на спутник.

Спутниковый интернет
Тарифный план и скоростьЕжемесячный платеж, руб.
Безлимитный 10 (до 10Мбит/с) 1 990
Безлимитный 20 (до 20Мбит/с) 3 290
Безлимитный 40 (до 40Мбит/с) 5 490
Если объект находится в зоне сотовых операторов, то в спутниковом Интернет нет необходимости. У нас есть тарифы от 200р/месяц за безлимит. Уточняйте, мы предложим максимально выгодный для Вас вариант подключения.

Предварительная заявка на установку Интернет

Если Вы планируете сделать предварительный заказ и выяснить стоимость, организовать тестовые замеры или уже оформили заявку по звонку, то желательно отправить нам известные технические данные через форму.

Например: укажите в комментарии какая сотовая связь у Вас принимается с минимальным или хорошим сигналом.
Мастер свяжется с Вами в свободное от работы время в течении 5-10 минут. Все работы выполняются только после согласования цены!

Сделать звонок: +7(8422) 495-495
Подписаться Инстаграм
Видеоотчёты youtube.com
Подписаться facebook
2023
Пoлитикa кoнфидeнциaльнoсти